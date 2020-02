Corona-Virus: Am Sonntag landen 12 aus Wuhan evakuierte Personen in Belgien

Die belgische Gesundheitsministerin Maggie De Block (flämische Liberale) hat bestätigt, dass eine Gruppe von Belgiern, die aus Wuhan in China evakuiert worden ist, wo sich das Corona-Virus weiter ausbreitet, am morgigen Sonntag auf dem Militärflughafen Melsbroek außerhalb von Brüssel landen wird. Der Gruppe gehören 9 belgische Staatsbürger sowie drei ihrer Verwandten an.