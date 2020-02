Geens: des Königs letztes Ass zur Bildung einer belgischen Regierung?

Der Flame Geens nahm diese Mission an. Er will dem König am 10. Februar Bericht erstatten. Er wird zunächst "alle Parteien kontaktieren". Geens selbst spricht von einem „offenen Auftrag“. Einen speziellen Titel hat er nicht für diesen Auftrag. Der derzeitige Justizminister Geens soll auf der Grundlage des Berichts der Informatoren Joachim Coens und Georges-Louis Bouchez die Gespräche mit den verschiedenen Parteien angehen. "Die können eine Initiative zur Bildung einer vollwertigen Regierung ergreifen", so der CD&V-Vizepremier. Er habe keinen spezifischen Titel für diese Mission des Königs. Geens spricht von "einer nächsten Phase".

Wird sich Geens auf die Suche nach einer Koalition aus französischen Sozialisten PS und flämischen Nationalisten N-VA machen, die die CD&V schon seit einiger Zeit ansteuert? "Mein Auftrag ist offen", sagte Geens, "aber es versteht sich von selbst, dass dies eine Formel ist, die ich in den kommenden Tagen mit Aufmerksamkeit mit allen beteiligten Parteien untersuchen werde, basierend auf der sehr guten Arbeit, die die Informatoren geleistet haben". Geens will mit allen Parteien sprechen und hofft auf ihr "Vertrauen", um "diese schwierige Aufgabe zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen".

"So schnell ändere ich meine Meinung nicht", bemerkte Geens, bevor er ins Auto stieg. Damit deutete er direkt an, dass die christdemokratische CD&V weiterhin eine Koalition mit N-VA und PS anstrebt.

Die französischsprachigen Sozialisten hatten am Montag noch verlauten lassen, dass sie sich nicht vorstellen können, wie sie mit der N-VA eine Regierung bilden könnten. Am Freitagabend war in PS-Kreisen noch zu hören, dass die Partei an dieser Position festhalte. Quellen in der PS hoffen, dass endlich zu einer anderen Formel als PS/N-VA übergegangen werden könne.

Der französischsprachige liberale MR-Vorsitzende Georges-Louis Bouchez, der bis zum gestrigen Freitag noch gemeinsam mit seinem CD&V-Kollegen Coens Informator war, twitterte unterdessen, dass es an der CD&V sei, "ihr Dilemma zu lösen".

Bouchez hatte auf eine Koalition mit Liberalen, Sozialisten, Grünen und CD&V hingearbeitet, also eine Koalition ohne die flämischen Nationalisten von der N-VA. Diese Koalition verfügt jedoch nicht über eine Mehrheit auf flämischer Seite und stößt daher auf den Widerstand der CD&V.

Eine Koalition mit der N-VA - sollte die PS diesen Sprung noch wagen wollen - ist auch für die französischsprachigen Liberalen der MR schwierig. Die PS will jedenfalls nicht mit allen Parteien der ehemaligen schwedischen Koalition gemeinsam regieren. Nach Ansicht der PS sollte eine Koalition mit der N-VA daher eine Koalition ohne die flämischen Liberalen von der Open VLD, der Schwesterpartei der MR, sein. Darüber hinaus sind die Liberalen auf beiden Seiten der Sprachgrenze gegen die institutionellen Reformen, die die N-VA auf den Tisch legen will.