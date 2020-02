Schon bald provisorische Europaschule in Evere

Sowohl die provisorische als auch die neue Schule werden auf dem ehemaligen NATO-Gelände in Evere im Nordosten Brüssels angesiedelt sein. Das neue permanente Gebäude soll 2.500 Schülerinnen und Schüler aufnehmen, so Minister Koen Geens (CD&V), der u.a. für öffentliche Gebäude zuständig ist. Aktuell gibt es bereits fünf Europäische Schulen in Belgien: vier in Brüssel und eine in Mol. Diese Schule wird also die sechste Europaschule in Belgien sein. Neben Belgien beherbergen auch Deutschland, Luxemburg, die Niederlanden, Spanien und Italien Europaschulen.