Was ändert sich ab dem 1. Februar? Öffentlicher Nahverkehr wird teurer und Brüssel führt nächtliches Alkoholverbot ein

Die Umweltzone in Gent ist seit dem 1. Januar in Kraft. Das bedeutet, dass die umweltschädlichsten Autos aus dem Stadtzentrum ferngehalten werden. Doch der Januar war immer noch ein Übergangsmonat, denn die Bußgelder werden erst ab Februar effektiv verhängt, wenn man mit einem zu umweltschädlichen Auto in die Stadt fährt.

Wenn Sie einen Diesel-Pkw mit einem Euro-4-Motor fahren, müssen Sie 25 Euro pro Woche für die Zufahrt in die Umweltzone bezahlen. Für noch ältere Diesel- und Benzinfahrzeuge mit einem Euro-1-Motor ist eine Tageskarte erforderlich. Diese können Sie nur 8 Mal im Jahr kaufen.

Fahrer, die gegen die neuen Regeln verstoßen, riskieren Bußgelder von bis zu 150 Euro.