Belgien braucht mehr Wald: Deshalb müssen dringend mehr Bäume gepflanzt werden

In Belgien wird viel zusätzlicher Wald benötigt. Allein in Flandern müssen in den kommenden Jahren 10.000 Hektar Wald hinzukommen. Die flämische Regierung stellt dafür 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Aber das "Jane Goodall Institut Belgien" und der Energieproduzent Luminus haben nicht darauf gewartet: Sie organisieren eine große Baumpflanzaktion an drei verschiedenen Orten. 18.000 Bäume werden gepflanzt: in Hoeselt (in Limburg), Waasmunster (Ostflandern) und Tinlot (in Lüttich).. Wir waren bei der Baumpflanzaktion in Hoeselt dabei.