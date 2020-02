Seit 100 Jahren gibt es Belgiens Index der Lebenshaltungskosten: Er garantiert Einkommenssicherheit

"Der Index wurde entwickelt, um die Preisinflation zu messen und dann Löhne und andere Sozialleistungen an diese Inflation zu koppeln. Der erste "Korb" (die Liste der Produkte und Dienstleistungen) enthielt nur 56 Produkte, also sehr wenige. Heute sind es 640. Es fehlten auch einige grundlegende Kosten, wie z.B. die Wohnungsmieten. Es wurden vor allem Basisprodukte berücksichtigt: Butter, Brot, Schmalz, Fleisch, Kleidung, Seife und Kohle".

Im Laufe der Jahre hat sich die Liste grundlegend weiterentwickelt. In den 1960er Jahren landete der Fernseher im Indexkorb, in den 1970er Jahren kam der Kühlschrank hinzu und in den 1980er Jahren das Dampfbügeleisen. Kürzlich wurde der Preis für ein Netfix-Abonnement in die Liste aufgenommen. "Wenn man dem Index folgt, kann man eine Geschichte unserer Konsumgesellschaft von 1920 bis heute schreiben", so Scholliers.

Damit der Index die Verteuerung der Lebenshaltungskosten genau widerspiegelt, muss der Warenkorb der Produkte so genau wie möglich dem Konsumverhalten der Bevölkerung entsprechen und die Gewichtung jedes Produkts in der Berechnung so korrekt wie möglich sein. Gewerkschaften, Arbeitgeber und Akademiker - vereint im so genannten "Indexausschuss" - schlagen jährliche Anpassungen vor, die dann vom Wirtschaftsminister genehmigt werden müssen.