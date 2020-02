Im Antwerpener Hafen startet Großmanöver der US-Armee: Was tun, wenn Sie einer Kolonne begegnen?

"Defender Europe 20" ist die größte Truppenverlegung der USA nach Europa seit 25 Jahren. Achtzehn NATO-Mitgliedstaaten beteiligen sich an der Militärischen Übung, die insgesamt 37.000 Soldaten, 33.000 Fahrzeuge und Container umfasst. Diese werden an verschiedene Häfen in Europa verschifft, unter anderem nach Antwerpen.

Das erste Schiff legte an diesem Montagmorgen am Antwerpener Euroterminal in Beveren an. Die britische Eddystone London schleppt etwa 200 Stück Material an, darunter 150 Fahrzeuge. Die belgische Armee koordiniert u.a. das Tanken der Fahrzeuge.

In den nächsten vier Monaten ist auf dem Terminal eine militärische Zone eingerichtet, deren Größe zwischen 20.000 und 125.000 Quadratmetern variiert. 5 amerikanische und 2 britische Schiffe werden dort 3.000 Fahrzeuge abliefern. Durch Antwerpen werden auch 6.000 Soldaten fahren.