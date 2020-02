Iranische Menschenrechtsanwältin erhält Ehrendoktorwürde in Löwen

Die KU Löwen hat an diesem Montag wieder ihre jährliche Ehrendoktortitel verliehen. Diese werden an Personen mit besonderen wissenschaftlichen, sozialen oder kulturellen Verdiensten vergeben. Alle Preisträger in diesem Jahr sind Frauen. Unter ihnen ist Mae Jemison, die erste afroamerikanische Frau im Weltraum. Es gibt auch eine Ehrendoktorwürde für Nasrin Sotudeh, eine Menschenrechtsanwältin aus dem Iran. Sie kann ihre Auszeichnung nicht selbst abholen, da sie wegen ihres Einsatzes für die Rechte von Frauen eine 38-jährige Haftstrafe im Iran verbüßen muss.