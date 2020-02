Suchmeldung: Sigrid Hering aus Eupen wird vermisst

Am Mittwoch, 29. Januar 2020 gegen 14 Uhr verließ die 16-jährige Siegrid HERING ihre Wohnung in der rue Liberme in Eupen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Siegrid ist 1m80 lang und kräftig gebaut. Sie hat kurzes, schwarzes, gestutztes Haar und braune Augen. Sie hat ein Piercing in der Lippe und einen Ohr-Stretcher am rechten Ohr.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Weste und schwarze Stiefel.

Wenn Sie Siegrid HERING gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhält, wenden Sie sich bitte an die Ermittler unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/30300 oder über Child Focus unter der Telefonnummer 116 000.