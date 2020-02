Terror-Prozess in Belgien wird Prozess, den Belgien so noch nie gesehen hat

An diesem Montagmorgen fand eine erste Anhörung in der Anklagekammer in Brüssel im Vorfeld des Prozesses über die Terroranschläge vom 22. März vor vier Jahren statt. Es wurde überprüft, ob die Beobachtungen bestimmter Verdächtiger korrekt waren. Eine Reihe von Opfern war ebenfalls anwesend. Viele von ihnen machen sich Sorgen hinsichtlich des Prozesses, der im nächsten Jahr stattfinden wird.