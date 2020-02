Über 900 Stellen frei bei Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft

Die Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/Stib will im Jahr 2020 an die 922 Mitarbeiter einstellen, teilte die Gesellschaft an diesem Montag mit. Die Brüsseler Verkehrsbetriebe wachsen weiter, im Vorgriff auf die Erweiterung des Netzes und die Einführung neuer Fahrzeuge. Allein 700 Fahrer werden notwendig.