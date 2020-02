VTM-Nachrichtenredaktion jetzt im News City in Antwerpen

Von nun an werden unsere Kollegen aus Vilvoorde unsere Kollegen aus Antwerpen sein. Nach 30 Jahren am Stadtrand von Brüssel sind die Nachrichten des privaten Senders VTM umgezogen. Die Nachrichten sind das letzte Redaktionsteam, das in die News City, das Gebäude der DPG Media im Zentrum von Antwerpen, gezogen ist. Dort sitzen nun verschiedene Redaktionen zusammen: neben den VTM-Nachrichten sind dort auch die Zeitungen Het Laatste Nieuws und De Morgen sowie mehrere Zeitschriften, darunter Humo, untergebracht.