Anfang Februar 1945: Belgien ist ganz befreit, doch auch hier ist der Krieg noch nicht vorbei

Am 2. Februar 1945 rückten amerikanische Panzer in das kleine Dorf Krewinkel vor, ein Dorf im äußersten Osten Belgiens. Dies war das allerletzte Stückchen Belgien, das nach der Ardennenoffensive noch in deutscher Hand war. Damit war Belgien zum zweiten Mal in nur drei Monaten vollständig befreit. Die Ardennenoffensive hatte in der belgischen Eifel und in den Ardennen schwere Wunden hinterlassen, die bis heute unvergessen sind. Doch damit war der Krieg für Belgien noch nicht vorbei und auch im Grenzgebiet zu Deutschland war die Gefahr noch nicht gewichen.