Ein Kunstwerk im Besitz der Königlichen Bibliothek ist augenscheinlich Nazi-Raubkunst

Die Königliche Bibliothek von Belgien (KBR - Foto) in Brüssel besitzt ein Aquarell des belgischen Künstlers Félicien Rops, das die Nazis im Zweiten Weltkrieg einer jüdischen Familie in Paris gestohlen haben. Die Bibliothek bestätigte einen Beitrag dazu der flämischen Tageszeitung De Standaard gegenüber VRT NWS. Man habe dieses Aquarell in den 1960er Jahren „guten Glaubens“ erworben, so die Erklärung. Jetzt will das Haus den Fall und alle damit zusammenhängenden Optionen prüfen.