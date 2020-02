Erster Fall von Coronavirus in Belgien

Der Virologe Marc Van Ranst legt Wert auf die Feststellung, dass sich die Bürger unseres Landes keine Sorgen machen müssen: „Dies ist kein positiver Befund, aus dem weitere Fälle hervorgehen. Die betroffene Person wurde isoliert und ist innerhalb einiger Tage virusfrei. Der Patient wird aber noch für 14 Tage unter Quarantäne bleiben. Danach ist die Sache vorbei.“ Die anderen acht Personen wurden ebenfalls untersucht, sind aber glücklicherweise virenfrei.

Doch auch alle anderen Personen, die aus Wuhan ausgeflogen wurden und nach Belgien zurückgekommen sind, müssen noch 14 Tage lang in Quarantäne bleiben. „Wir dürfen uns wohl in einem Gemeinschaftsraum treffen, weil unsere Testergebnisse negativ waren. Wir tragen aber Mundschutzmasken und halten Abstand voneinander, um jedes noch so kleine Risiko auszuschließen“, so die flämische Journalistin Leen Vervaeke, die sich unter diesen Personen befindet per Telefon gegenüber VRT NWS.