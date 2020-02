Das Van Eyck-Jahr in Gent startet mit der "Optischen Revolution"

Der deutsche Kunsthistoriker, Autor und Fachmann für Kunst aus dem Spätmittelalter Till-Holger Borchert - Direktor der Städtischen Museen in Brügge und einer der Kuratoren dieser Ausstellung, hält es für bemerkenswert, dass das Museum für Schöne Künste der Stadt Gent selbst kein einziges Bild von van Eyck besitzt. Die hier gezeigten Werke kommen teilweise von weit her, so Borchert. Dazu gehören z.B. „Porträt eines Mannes mit blauem Chaperon“ aus dem rumänischen Brukenthal-Museum in Sibiu, das „Bildnis des Baudouin de Lannoy“ aus der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin und die „Verkündigung“ aus der National Gallery of Art in Washington.

Auch Gemälde von Zeitgenossen kommen bei weitem nicht nur aus dem eigenen Land. So kommen Bilder und Zeichnungen auch aus dem Getty Museum in Los Angeles oder aus der Albertina in Wien.

