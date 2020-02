Dem belgischen Coronavirus-Träger geht es nach eigenen Angaben gut

Dass der Patient keine Coronavirus-Symptome aufweist, ist ein seltenes Phänomen, sagte die Chefärztin der Klinik, Michelle Dusart gegenüber VRT NWS: „Der Patient hat eine Krankheit mit sehr wenig Symptomen und es geht im gut. Ich glaube, dass wir uns momentan wenig Sorgen machen müssen. Er hat ein Einzelzimmer mit Fernseher, er kann lesen und er kann seinen Computer nutzen. In seinem Zimmer kann er machen, was er will. Wenn er zu einer Untersuchung herauskommen muss, dann trägt er eine Mundschutzmaske, durch die andere Patienten und das Personal geschützt sind.“

VRT NWS konnte Philip Soubry telefonisch in seinem Quarantäne-Zimmer in der Brüsseler Seuchen- und Virenklinik erreichen. Er sagte, dass es ihm gut gehe, doch die Nachricht, dass er das Virus in sich trage, habe ihn schon schockiert: „Sie kamen, um mir zu sagen, dass es schlechte Nachrichten gibt und dass ich mich angesteckt habe. Dann durfte ich noch schnell duschen und musste einen Schutzanzug anziehen. Danach haben sie mich mit einem Krankenwagen hierher nach Brüssel gebracht.“