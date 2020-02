Heftige Niederschläge: Flüsse in der Wallonie treten über ihre Ufer

In der Nacht zum Dienstag mussten die Feuerwehren in der Provinz Luxemburg rund 120 Mal nach Notrufen wegen Überschwemmungen ausrücken. Dabei mussten in erster Linie vollgelaufene Keller leergepumpt werden.

Die Semois traf in den Provinzen Luxemburg und Namür an mehreren Orten über ihr Ufer und nach einer Meldung unserer frankophonen Kollegen der RTBF haben die Pegel dieses Flusses örtlich eine Höhe erreicht, wie in den vergangenen 10 Jahren nicht mehr.

Lesen sie bitte unter der Illustration der wallonischen Wasserbehörden weiter. In rot gefärbt finden sie die Regionen, in denen Überschwemmungen vorkommen oder drohen.