Illegale Zigarettenfabrik in Ostflandern ausgehoben

Die belgischen Zollbehörden haben am Dienstag in Zele in der Provinz Ostflandern eine Bande ausgehoben, die in einem Fabrikgebäude in der Ortschaft Zigaretten und Verpackungen dafür produzierte. Auch in diesem Fall gehen Zoll und Justiz davon aus, dass die Zigaretten für den britischen Markt produziert wurden.