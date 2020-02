Irmel Kamp mit "Brüssel und Tel Aviv" im ostbelgischen Kunstzentrum IKOB

Für eine Fotografin aus Aachen, die sich mit Architektur befasst, ist Belgien natürlich ein spannendes Land. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre fotografierte sich zahlreiche für die Region damals typische Häuser, die mit Zinkblech verkleidet oder verschalt waren, in Ostbelgien, genauer im belgischen Teil des Dreiländerecks in der Provinz Lüttich (gerade zu sehen im Rahmen der Ausstellung „Leben in Industrielandschaften im Leopold Hoesch-Museum in Düren/NRW).

Diese rund 600 Fotos umfassende Fotoserie war der Anfang einer bis heute nicht endenden dokumentarischen Beobachtung des Themas Architektur. Immer wieder zog es die Aachener Fotografin nach Belgien, wo sie sich u.a. der Bergbau- und der Industriearchitektur widmete.

Im Rahmen einer Reise nach Israel entdeckte sie auch die dortige moderne Architektur und gerade in Tel Aviv fand sie eine reichhaltige Ausbeute, denn diese Stadt gilt als ein wahres Paradies in Sachen Bauhaus, Art deco und ähnlichem. Kamp wurde mit der Reihe „Neues Bauen in Tel Aviv“ bekannt und konnte damit ihren Geheimtipp-Status im Schatten von Bernd und Hilla Becher verlassen.

