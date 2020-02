Chinaviertel in Antwerpen: Chinesische Kunden bleiben weg

Die Folgen des Corona-Lungen-Virus bleiben in unserem Land vorerst sehr begrenzt. Ein infizierter Mann befindet sich sicher in der Abgeschiedenheit des Sint-Pieter-Krankenhauses in Brüssel. Doch in den Köpfen der Menschen spielt der Coronavirus wohl eine bedeutende Rolle: Chinesische Händler in Antwerpen haben deutlich weniger Kunden. Offenbar sind es aber vor allem die Asiaten selbst, die in letzter Zeit das Antwerpener Chinesenviertel meiden.