Erneuerbare Energien: Belgien wird 2020-Ziele wohl nicht einhalten

Belgien wird den 13%-Anteil erneuerbarer Energien am Verbrauch 2020 nicht erreichen. Der 13%-Anteil ist das Ziel, das die EU im Kampf gegen den Klimawandel für Belgien vorgesehen hat. Nach einem Bericht, der von den Grünen konsultiert wurde, weise das Wirtschaftsministerium auf ein Problem hin. So habe Energieministerin Marie-Christine Marghem in ihrer Prognose für 2020 die Nutzung von drei Offshore-Windparks berücksichtigt, die jedoch erst 2021 voll in Betrieb gehen werden, berichten die Zeitungen De Morgen und Le Soir an diesem Donnerstag.