Kongolesischer Premier anlässlich des belgischen Kongobesuchs: "Neue Ära in der gemeinsamen Geschichte unserer Länder"

Der Besuch einer großen belgischen Delegation unter der Leitung von Premierministerin Sophie Wilmès in Kinshasa markiert den Beginn einer "neuen Ära in der gemeinsamen Geschichte unserer Länder". Dies sagte der kongolesische Premier Sylvestre Ilunga Ilunkamba am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen mehrerer kongolesischer Regierungsmitglieder mit der belgischen Premierministerin Sophie Wilmès und den Ministern Alexander De Croo und Pieter De Crem.