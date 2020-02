Volvo Car-CEO Samuelsson: Lob für Fabrik in Gent

"2019 war ein weiteres Jahr des Wachstums", so Samuelsson. "Die von uns ergriffenen Maßnahmen zur Kostensenkung haben ihre Wirkung gezeigt, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Volvo hat auch seine Belegschaft abgebaut, die im vergangenen Jahr um 1.181 Vollzeitarbeitsplätze auf 45.233 reduziert wurde. Die meisten Arbeitsplätze gingen bei indirekten Tätigkeiten wie z.B. bei Beratern verloren. "Die Produktivität hat sich also erheblich verbessert. Wir haben mehr Autos gebaut mit weniger Leuten auf der Gehaltsliste.“

Volvo gewann Marktanteile in China, den Vereinigten Staaten und Europa. In China verkaufte der Autohersteller fast 155.000 Autos, was einem Anstieg von 18,7 Prozent gegenüber 2018 und dem höchsten Absatz von Volvo in einem einzigen Markt entspricht. In den USA wurden 108.234 Autos verkauft, ein Anstieg von 10,1 Prozent. Zum ersten Mal seit 2007 liegt die Zahl wieder über der 100.000er-Marke. In Europa verkaufte das schwedische Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr als 50.000 Autos auf dem hart umkämpften deutschen Markt und erzielte in Großbritannien das beste Verkaufsergebnis seit 1990. Angesichts des Brexit, geht Samuelsson davon aus, dass es ein Freihandelsabkommen geben wird und dass das Vereinigte Königreich an den europäischen Typgenehmigungen für Autos festhalten werde. "Das Gegenteil würde mich überraschen, es wäre sehr katastrophal für die britischen Verbraucher."