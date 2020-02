Angèle ausgezeichnet, Jambon ausgebuht

Mit 5 Mias - das sind die flämischen Musikpreise - wurde die Brüsseler Sängerin Angèle am gestrigen Donnerstagabend ausgezeichnet. Sie konnte ihre Preise zwar nicht persönlich entgegennehmen, weil sie derzeit in Frankreich auf Tournee ist, ließ aber wissen, wie sehr sie sich freue, dass sie auch in Flandern so viele Fans habe. Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon, der ihr die Preise ausreichen sollte, wurde hingegen ausgebuht.