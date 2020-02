Sabca schon bald wieder in belgischen Händen

Der wallonische Wirtschaftsminister Willy Borsus (MR) zeigte sich am Freitag erfreut über die Einigung zwischen der Föderalen Beteiligungs- und Investitionsgesellschaft (FPIM/SFPI), dem Finanzarm der belgischen Regierung, und Sabena Aerospace über den Erwerb der Beteiligung von Dassault Belgien Aviation an der belgischen Luft- und Raumfahrtgruppe Sabca.

"Diese Übernahme bestätigt die Bedeutung des Unternehmens und stärkt die belgische Verankerung unserer industriellen Aushängeschilder. Am Standort Gosselies arbeiten 292 Mitarbeiter täglich an der hohen Leistungsfähigkeit der Luftfahrtindustrie", so der Minister.

Durch die Übernahme werde Sabca zu einem führenden Unternehmen der belgischen Luftfahrtindustrie, "mit einer starken Position in der zivilen Luftfahrt, der Verteidigung und in der Raumfahrt", betonte der Vorsitzende und CEO von Sabca, Thibauld Jongen, in einer Pressemitteilung.

Auch FPIM-Topmanager Koen Van Loo hebt diese belgische Verankerung hervor. Es bewahre und stärke zudem die lokale Beschäftigung im Luftfahrtsektor, hieß es. "Der Luftfahrtsektor ist einer unserer wichtigsten strategischen Investitionsbereiche, und wir haben eine lange Tradition, in belgische Luftfahrtunternehmen zu investieren. Durch die Übernahme von Sabca und den Zusammenschluss mit Sabena Aerospace entsteht ein starker belgischer Akteur der industriellen Luftfahrt."