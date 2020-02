Vilvoorde im Bann einer großen Eule: "Beeindruckend!"

Den Uhu sichteten unter anderem Houari El Hannouti und seine Tochter in der Hendrik Concienscestraat.



"Es war wirklich beeindruckend", sagt El Hannouti, der den Uhu aus nächster Nähe betrachten durfte. "Wir vermuten, dass es ein zahmes Tier ist, weil es offensichtlich keine Angst vor Menschen hat. Wahrscheinlich ist er irgendwo ausgerissen, weil an seinem Bein ein Stück eines Ledergürtels hängt. In der Zwischenzeit haben wir das der Polizei gemeldet. Die Polizei hat bereits einige Anrufe von anderen Anwohnern erhalten."

(Bilder von Houari El Hannouti)