Brüssel-Kongress: Der verschlafene Beamtenbahnhof in der Nord-Süd-Verbindung

Doch wenn man sich diesen Bahnhof anschaut, scheint er für den aktuellen Bedarf deutlich überdimensioniert zu sein: 6 Gleise und 4 Bahnsteige. Offenbar hatte man mehr mit diesem Bahnhof vor, als er im Zuge des Projekts der Nord-Süd-Verbindung geplant wurde. Von außen betrachtet, ist dieser Bahnhof Brüssel-Kongress schon auffallend, auch wenn kaum jemand weiß, dass der 25 Meter hohe Turm an der Pachecolaan unweit der namensgebenden Kongresssäule der Eingang dieses Bahnhofs ist. Und noch nicht einmal dieser Turm war als Eingang zur Station Brüssel-Kongress vorgesehen. Doch er war nun mal da…

Gedacht war er als Turm für die Ventilatoren für Frischluft in dem langen Bahntunnel der Nord-Süd-Verbindung, denn es sollten natürlich mit Dampfloks gezogene Züge hindurchfahren. Neben dem Turm an der Pachecolaan gibt es übrigens am Kunstberg und am Magdalena-Eingang zum Zentralbahnhof zwei weitere dieser Ventilatoren. Wirklich gebraucht wurden diese nicht, denn die Nord-Süd-Verbindung wurde von Anfang an elektrifiziert und Dampfzüge wurden mit E-Loks durch den Tunnel gezogen, während sie selbst keinen Dampf abließen. Und Ende 1966 schaffte die belgische Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB die Dampfloks ab.

