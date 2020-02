Der belgische Rock- und Chansonsänger Arno ist an Krebs erkrankt

Der Musiker Arno Hintjens, der als Arno über die Grenzen Belgiens hinaus bekannt ist, leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dies gab er jetzt selbst bekannt. Wegen seines Gesundheitszustandes und einer anstehenden Operation sagte er mehrere Konzerte seiner aktuellen „Santeboutique“-Tournee in den Niederlanden, in Frankreich und der Schweiz abgesagt. Arno, der seine musikalische Karriere mit den Bands „Tjens Couter“ und „TC Matic“ begann, wurde gerade erst mit dem Livetime Achivement der belgischen Musikindustrie ausgezeichnet.