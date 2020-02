PKK-Frage: Türkei sendet belgischer Regierung einen "bösen Brief"

Das flämische Wirtschaftsblatt De Tijd zitiert in seiner Samstagsausgabe aus dem Schreiben des türkischen Justizministers Abdulhamit Gül an seinen belgisches Amtskollegen Geens: „Dieses Urteil ist unannehmbar und schneidet tiefe Wunden in der Türkei. Belgien hatte in einem Verfahren Ende Januar 30 Angeklagte aus den Reihen der PKK freigesprochen, die wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor Gericht standen. Dies ist den türkischen Behörden recht übel aufgestoßen.