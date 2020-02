Sturm "Ciara" hat Belgien erreicht: Wie hat sich das Land darauf vorbereitet?

An der belgischen Nordseeküste wird eine Springflut erwartet und der Orkan mit Windstärke 9 bis 10 zeigt sich nach derzeitiger Wettervorhersage dort unterschiedlich. Während der Sturm „Ciara“ am Sonntagabend seinen Höhepunkt erreicht, werden die hohen Flutwellen erst ab Montagnachmittag erwartet. In Ostende werden die Hafendämme gesperrt und die flämische Landesagentur für Maritime Dienstleistung und Küste wird die auf Pfählen errichteten Piers in Nieuwpoort und Blankenberge schließen. In Wenduine werden die mobilen Wehre geschlossen.

Springflut ab Montag erwartet

Die erwartete Springflut kann auch dafür sorgen, dass am Montag und am Dienstag die Wasserpegel von Zuflüssen der Schelde steigen werden. Das ist nach Behördenangaben wahrscheinlich der Fall für Durme, Dijle, Rupel und Nete. Das vor der Küste von Ostende an die Kette gelegte Frachtschiff „Life Passion“, das Probleme durch Explosionen in brodelndem Eisenerz in der Ladung hat, ist aus Vorsicht zu einem Ankerplatz in Everingen an der Westerschelde geschleppt worden, um den Sturm dort abzuwarten. Inzwischen scheint hier die Gefahr gebannt zu sein, denn die Schidffahrtsbehörden ließen den Frachter zu seinem Zielhafen Gent weiterfahren, wo er gegen 9 Uhr am Sonntagvormittag angekommen ist.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)