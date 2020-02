Hunderte Anwohner bei Brand im Bahnhofsviertel in Brüssel-Nord evakuiert

In der Nacht zum Sonntag ist in der Nähe des Bahnhofs Brüssel-Nord ein heftiger Brand in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin rund 100 Personen, die im Nord-Bahnhof untergebracht werden konnten. Dabei handelte es sich um die Bewohner des Wohnhauses an der Werkstatt und um zahlreiche Nachbarn und Anwohner aus den umliegenden Straßen.