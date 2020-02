Kim Clijsters zieht ihr Comeback vor und tritt bereits in Dubai an

Das Comeback der belgischen Tennisikone Kim Clijsters steht kurz bevor. Am Sonntag gab sie bekannt, dass sie schon in der kommenden Woche beim WTA-Tennisturnier in Dubai antreten wird. Dieses Turnier findet vom 17. bis zum 22. Februar statt. Offenbar zieht es Clijsters rasch wieder in den aktiven Sport, denn sie trainiert gerade mit dem Fed-Cup-Team für ihr zweites Comeback. Die Fed-Cup-Mädels gewannen am Wochenende in Kortrijk mit 3:1 gegen Kasachstan.