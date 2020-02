EU-Tabakbesteuerung hat Raucher nicht abgeschreckt

Die EU-Vorschriften seien laut dem Bericht der Kommission nicht mehr zweckmäßig. Sie hätten nur eine begrenzte Rolle bei der Reduzierung des Zigarettenkonsums gespielt. Darüber hinaus hätten sie wenig zur Harmonisierung der Tabakpreise zwischen den Mitgliedstaaten beigetragen, da der Durchschnittspreis einer Zigarettenschachtel in der EU zwischen 2,57 € und 11,37 € liege.

Dadurch würden Raucher dazu animiert, ihre Zigaretten in den Ländern zu kaufen, in denen sie billiger sind. Und es ist immer noch schwierig festzustellen, ob Großeinkäufe tatsächlich ausschließlich für den persönlichen Verbrauch bestimmt sind.

So hat beispielsweise Frankreich - das einen der höchsten Durchschnittspreise für Zigaretten in der EU hat - zwischen 2010 und 2016 1,451 Milliarden Euro an Verbrauchssteuern verloren, weil Raucher anderswo einkaufen gingen, so der Bericht. Es ist allgemein bekannt, dass Belgien ein beliebter Markt für französische Raucher ist.

Eine weitere belgische Besonderheit: Der Bericht stellt fest, dass der Preisunterschied zwischen Zigaretten und Rolltabak nach wie vor hoch ist. Das gleiche kann man in Luxemburg und Deutschland feststellen. In Ländern wie Bulgarien, Griechenland und Schweden ist das anders. "Relativ gesehen ist es in Belgien billiger als in Griechenland, Tabak für selbstgedrehte Zigaretten zu kaufen", stellt der Bericht fest.

Die Probleme werden durch die Verbreitung von alternativen Produkten, wie z.B. elektronischen Zigaretten, die nicht den gleichen Steuervorschriften unterliegen, noch verschärft. Die Mitgliedstaaten könnten nämlich im Rahmen ihrer eigenen Vorschriften und im eigenen Ermessen nationale Steuern auf E-Zigaretten erheben, erklärt die Kommission auch noch.