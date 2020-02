Nach "Ciara": Springflut und Sandklippen an der belgischen Nordseeküste

Das Sturmtief „Ciara“, das seit Sonntag auch über Belgien hinwegzieht, sorgte am Montag an der Nordseeküste für eine Springflut. Unser Video zeigt die Springflut in Nieuwpoort, als sie gegen 14 Uhr ihren Höhepunkt erreichte. Nach dieser Springflut zeigten sich an vielen Ständen an unserer Küste enorme Sandklippen. Viele Millionen Kubikmeter Sand, die zur Küstenbefestigung an die Stände gebracht wurden, verschwanden mit der raschen Ebbe wieder in die See und müssen jetzt erneut herangeschafft werden.