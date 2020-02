Orkan Ciara/Sabine: Brüsseler Feuerwehr erhielt 734 Anrufe, keine Verletzten

In 347 Fällen handelte es sich um einen medizinischen Notruf, und es wurde ein Krankenwagen geschickt. In den anderen 387 Fällen musste die Feuerwehr eingreifen, 321 davon standen in direktem Zusammenhang mit dem Sturm.

"72 Bäume stürzten um und 249 Mal musste interveniert werden aufgrund von Objekten, die Gefahr liefen, vom Sturm weggerissen zu werden: Dachrinnen, Blumenkästen, Fenster, Balkone, Signaleinrichtungen, Fassaden, ...", erklärte der Sprecher. "Es sind keine Anrufe mehr in der Warteschleife, aber fünf Interventionen sind noch in Arbeit."

Unterdessen haben Wetterexperten angekündigt, dass der Höhepunkt des Sturms Ciara – oder Sabine, wie er in Deutschland genannt wird – vorbei sei. Auf den Autobahnen in Belgien sind vorerst wenig Probleme signalisiert worden. Allerdings mussten 32 Züge wegen des Sturms annulliert werden, und mehrere Schulen bleiben an diesem Montag geschlossen.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h, die seit Sonntagabend auf dem gesamten belgischen Bahnnetz galt, wurde am Montag kurz vor 8 Uhr aufgehoben. Dies berichtet die NMBS am Montagmorgen. Am gestrigen Sonntagabend war die Geschwindigkeit wegen der schlechten Sichtverhältnisse für die Zugführer begrenzt worden.

