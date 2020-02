The Guardian: "Das Brüsseler Univiertel in Elsene ist besonders cool"

Der Stadtteil Elsene gilt eigentlich auch in Brüssel selbst als eine coole Adresse und gerade die Umgebung rund um die frankophone Freie Universität Brüsseler (ULB) und deren niederländisch-sprachigen Pendant VUB hat etwas Besonderes. Nicht zuletzt weist diese Gegend ein hohes Maß an Diversität auf. Das liegt an einer hohen Zahl Einwanderer, die hier ihren Stempel aufgedrückt haben, aber auch an den vielen Studierenden, die aus allen Teilen dieser Erde hierher kommen.

Das weiß auch die Redaktion von The Guardian zu würdigen, denn sie setzte die Gegend um die VUB und den Friedhof von Elsene auf Rang 2 der 10 „coolsten“ Stadtviertel in Europa. Diese Rangliste veröffentlichte das angesehene britische Blatt am vergangenen Wochenende.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)