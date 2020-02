Der Sturm Ciara ist offiziell vorbei, aber im Laufe des gestrigen Montags und am Abend gab es immer noch starke Wind- und Gewitterböen. Aufgrund des heftigen Sturms löste sich ein 300 Quadratmeter großes Stück des Dachs der Ghelamco-Arena in Gent. In Kortemark in Westflandern fegte der Sturm 200 Solarzellenplatten vom Dach einer Ziegelei.