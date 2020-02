Genter Straßenkünstlerin gewinnt mit Füchsen an der Wand einen Preis

"Ich habe Füchse ausgewählt. Das passt auf diese Fassade, weil die Füchse die gesamte Straße überblicken können. Man kann das Bild schon aus der Ferne sehen", sagt Jolien De Waele, alias Kitsune. "Die Fuchsmama wacht über ihren kleinen Fuchs, so wie sie über die Straße wacht."

Die Künstlerin arbeitet eigentlich erst seit 2 Jahren an Wandmalereien. "Meine Mama hat mir einmal geraten, mit dem Malen anzufangen. Später, mit der Unterstützung von Freunden und der Straßenkunstgemeinschaft, habe ich mich auch der Wandmalerei zugewandt. Für diese besondere Arbeit habe ich mich von der Mama inspirieren lassen, die mit ihren Kindern in dem Haus lebt". Kitsune hat daran 5 bis 6 Tage lang gearbeitet. "Es war mein erstes wirklich großes Wandbild, aber alles in allem ist es ziemlich schnell gegangen".