"Julie wäre noch am Leben, wenn jeder seine Verantwortung übernommen hätte"

Die Eltern führen in dem Brief diese "grobe Fahrlässigkeit" auf. Sie finden es unverständlich, dass Bakelmans nicht sofort nach seiner Verurteilung in erster Instanz verhaftet wurde. Und sie verstehen nicht, dass sich der Berufungsfall so lange hingezogen hat. "Die Gesamtbearbeitungszeit des Berufungsverfahrens betrug fast 23 Monate, was extrem lang ist", schreiben sie.

Darüber hinaus wurde die Kammer, in der die Rechtssache verhandelt werden sollte, wegen Mangels an Richtern geschlossen. "Es ist noch erschreckender, dass zu diesem Zeitpunkt nichts mit den anhängigen Akten, einschließlich der des Mörders von Julie, getan wurde. Keine Umverteilung, kein Screening nach Prioritäten. 77 Akten bleiben einfach im Schrank."

"Zusammenfassend können wir als Familie nur feststellen, dass es in dieser Akte viele schwerwiegende Fehler gegeben hat und viele Richter fahrlässig gehandelt haben".

"Um es mit einer Metapher auszudrücken: Was würde die Gesellschaft denken, wenn der Zoodirektor einen Löwen in seinem Revier frei laufen ließe und dieser Löwe dabei ein Kind angreift und tötet? Und was würde die Gesellschaft denken, wenn der Direktor mit folgender Erklärung auftauchen würde: "Nun, ich hatte nicht genug Ressourcen, um diesen Löwen in einen Käfig zu stecken, also hatte ich keine andere Wahl, als ihn frei laufen zu lassen und auf die notwendigen Ressourcen zu warten ...".

Auf die Nachlässigkeiten in der Akte hat auch der Oberste Justizrat in seinem Bericht hingewiesen. Auf diesen Bericht, den der Hohe Justizrat im Anschluss an den Fall verfasst hat, bezieht sich der Brief von Julies Familie.