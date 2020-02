Probleme mit der Klimastrategie für 2050: hinter Belgien wird ein Fragezeichen stehen

Das Ergebnis ist deshalb eine langfristige Strategie, die nicht einmal ein quantifiziertes Ziel enthält. Jede Region hat ihren eigenen Plan mit ihren eigenen Zielen, aber diese wurden nicht zu einer belgischen Gesamtzahl addiert. In einer Tabelle wird der Versuch unternommen, aber mit Warnung: "Die nachstehende Tabelle enthält sicherlich keine strikten sektoralen Ziele auf belgischer Ebene, sondern dient vielmehr der Veranschaulichung“, heißt es dort.

Wenn die Europäische Kommission also eine Tabelle mit den Zielen der einzelnen Mitgliedsstaaten erstellt, wird Belgien wohl mit einem Fragezeichen versehen werden. Die verschiedenen Regionen haben beispielsweise ihre eigenen Pläne mit unterschiedlichen Anfangsdaten für die Berechnung der CO 2 -Reduktion und mit unterschiedlichem Umfang (Industrie und Energiesektoren eingeschlossen oder nicht) eingereicht. Dies macht es unmöglich, eine Gesamtzahl anzugeben.

Doch sollte gerade eine föderale Regierung eine eigene Vision, eine langfristige Strategie in Sachen Klimapolitik vorstellen und sich nicht in den Dienst der Regionen stellen, so die Reaktion einer Grünenpolitikerin.