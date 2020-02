Abschlussbericht zum Brand in Beringen, bei dem zwei Feuerwehrleute starben

Die Untersuchungen nach dem tödlichen Brand in einem leerstehenden Gebäude in Beringen in der Provinz Limburg im vergangenen Sommer sind abgeschlossen worden. Laut Abschlussbericht haben die Hilfs- und Rettungsdienste keinen Fehler begangen. Bei der Bekämpfung des Brandes waren am 11. August 2019 zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen und ein weiterer wurde dabei schwer verletzt.