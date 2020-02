Die OECD rät Belgien einmal mehr zu wirtschafts- und steuerpolitischen Reformen

In diesem Zusammenhang findet sich im Belgien-Bericht 2019 der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch ein umfassender Bereich, der sich mit Verkehr und Mobilität befasst. In unserem Land lässt es sich zwar laut OECD „gut leben“, doch ganz Belgien erleide soziale, wirtschaftliche, umwelttechnische und gesellschaftliche Nachteile wegen des schlecht organisierten Verkehrs. Nicht nur die ständigen Staus in den ökonomisch wichtigen Ballungsräumen Brüssel und Antwerpen leiden darunter.

Hier werden Maßnahmen empfohlen, die in Belgien und in den einzelnen Regionen schon lange diskutiert werden, die aber aus Angst vor dem Wähler nur schwerlich durchzuführen sind. Das sind im Einzelnen eine Einführung einer flexiblen und kilometerabhängigen Straßenmaut (die das belgische Bundesland Flandern bis 2019 einführen wollte, doch vor den letzten Landtagswahlen plötzlich wieder zurückzog), ein Absehen von der steuerlichen Begünstigung von Firmenwagen z.B. als Teil des Gehalts und mehr Einsatz in Sachen multimodalen Verkehr von Personen und Gütern. Ganz nebenbei: Diese Empfehlungen richten sich auch an den Bereich Klimapolitik…