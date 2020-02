Nach "Ciara": Aalst lässt Park verwildern, Knokke muss Sand anführen

Überall im Land sorgte das Sturmtief „Ciara“ für kleine und große Probleme. In Aalst sucht man das Positive und will einen Stadtpark, in dem Bäume umgeknickt sind, mehr oder weniger so lassen und in Knokke müssen Millionen Sand an den Strand gebracht werden. Auch dort sorgte die Springflut am vergangenen Montag für gefährliche Klippen.