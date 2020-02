Nach "Ciara": Die Pier von Blankenberge unter Sand begraben

Nach dem das Sturmtief „Ciara“ Belgien wieder verlassen hat, wird an verschiedenen Orten deutlich, was dieses Wetterphänomen hinterlassen hat. In Blankenberge wurde tonnenweise Sand auf den Pier geweht. Jetzt haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung alle Hände voll zu tun, um den Küstenbadeort wieder sandfrei zu machen. „Ciara“ brachte auch eine Springflut mit sich, die die Schelde abwärts bis Antwerpen traf.