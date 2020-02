Belgiens Kernkraftwerke finden keine neue Versicherung

Derzeit ist die Haftpflicht der Kernkraftwerke auf 1,2 Mia. € begrenzt. Dabei handelt es sich um eine verschuldungsunabhängige Haftung, die ermöglicht, dass die Kraftwerke finanziell abgesichert sind. Ohne Versicherung aber muss der Kraftwerksbetreiber bei der Regierung vorstellig werden, so De Standaard, um dort eine gesetzlich mögliche Garantie zu beantragen.

Findet Engie Electrabel keine Versicherung, dann wird es problematisch, denn dann darf sie kein Atomkraftwerk betreiben und auch keines abschalten und demontieren, wie dies beim Atomausstieg 2025 vorgesehen ist. Und allen den Kraftwerken angeschlossenen Unternehmen sind dann ebenfalls die Hände gebunden.

Um die beiden belgischen Kernkraftwerke herum in einem Umkreis von 75 km leben etwa 9 Millionen Menschen. Eine Haftpflichtversicherung, die 30 Jahre lang für körperliche Schäden nach einem Atomunfall entschädigt, ist offenbar so teuer, dass Atomstrom, der derzeit durch die längst abgeschriebenen Meiler bei Engie Electrabel quasi für einen Reingewinn sorgt, wirtschaftlich vom Markt gefegt würde, so De Standaard. Ob dieses Dilemma letztendlich den Atomausstieg in Belgien bestätigt oder gar beschleunigt, wird sich erweisen müssen.