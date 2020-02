Die Zahl der Winzer in Flandern steigt seit 30 Jahren jedes Jahr an

Doch am Ende des 15. Jahrhunderts war die Blütezeit der Weinkultur in den Breitengraden, in denen sich Belgien heute befindet, erst einmal vorbei. Woran das genau gelegen hat, ist nicht bekannt, doch die sogenannte „Kleine Eiszeit“ hat damals klimatechnisch wohl schon eine Rolle gespielt. Diese recht kalte Periode mit heftigen und eisigen Wintern und eher frischen Sommern machte den Weinanbau praktisch unmöglich.

Und in der napoleonischen Zeit wurde mehr und mehr Wein aus Frankreich und Deutschland eingeführt, was seinerzeit an der deutlichen Verbesserung der Transportwege lag. Nicht zuletzt stiegen hierzulande auch die Bevölkerungszahlen stetig und dort, wo früher Wein angebaut wurde, mussten Acker entstehen, um all die Menschen mit landwirtschaftlichen Produkten zu versorgen. Damals verschwand die Weinkultur hier völlig. Und erst vor rund 30 Jahren wurde in Flandern wieder ein erstes Weingut eröffnet.