Bald ist EU-Sondergipfel zum Haushalt: Welche Prioritäten hat Belgien für den mehrjährigen Finanzrahmen?

So unterschiedlich die Mitgliedsländer sind, so unterschiedlich sind auch deren Prioritäten und Bedürfnisse.

So wendet sich Belgien zum Beispiel absolut gegen den Kommissionsvorschlag, den Betrag, den die Mitgliedstaaten von den erhobenen Zöllen für den europäischen Haushalt einbehalten dürfen, von 20% auf 10% zu halbieren. Gleichzeitig möchte Belgien, dass die derzeitigen Mittel zur Unterstützung der Transitregionen beibehalten werden. Dies sind zwei Themen, die Flandern und Wallonien besonders wichtig sind.

Genauso wenig sollen Gelder für das Programm Horizon Europe, also für Forschung und Innovation, reduziert werden. Hierzu muss man wissen, dass das kleine Land Belgien relativ viel Geld aus den Mitteln, die es aus dem EU-Haushalt erhält, in die Forschung und Entwicklung steckt (2017 waren das etwa 18,22%; in Deutschland flossen 2017 rund 19,65% in F&E, Quelle EP). Horizon EU ist beispielsweise auch für die skandinavischen Länder wichtig. Belgien will jedenfalls nicht, dass unter der Klimapolitik und dem Just Transition Fund (JTF) die Mittel für F&E und die Kohäsionspolitik leiden.

Ferner möchte Belgien, dass die sozioökonomischen Auswirkungen des Brexit berücksichtigt werden. Was die Agrarpolitik betrifft, so lehnt auch Belgien wie andere, einige südliche EU-Länder, die Idee der "externen Konvergenz" ab, bei der die Beihilfen pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in allen Mitgliedsstaaten angeglichen werden.

In Bezug auf die "Eigenmittel" befürwortet Belgien den Kunststoffbeitrag, heißt es aus EU-Quellen.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird der Präsident des Europäischen Rates Michel seinen Kompromisstext den Mitgliedstaaten so rechtzeitig übergeben, dass die Minister für europäische Angelegenheiten ihn am Montagnachmittag diskutieren können. Danach kann in die letzte Gerade zum Gipfel eingebogen werden. Offiziell wird der Gipfel am Donnerstagnachmittag beginnen, aber niemand weiß, wann Michel die europäischen Staats- und Regierungschefs zurück nach Hause entlässt. Ob sie außerdem mit einem Abkommen in der Tasche die Heimreise antreten werden, scheint im Moment noch die große Frage zu sein.