Belgischer Schokoladenhersteller Barry Callebaut druckt Konfekt jetzt dreidimensional

Der belgisch-schweizerische Hersteller Barry Callebaut wird ab sofort mit Schokolade in 3D drucken. Dies kündigte das Unternehmen am Freitag an und behauptete, der erste Hersteller zu sein , der ein solches Produkt in großem Maßstab anbietet. Damit können Spitzenköche und Unternehmen ihre eigenen Kreationen und Logos in kürzester Zeit dreidimensional und in großen Mengen produzieren lassen. Ein 3D-Schokoladen-Drucker existiert bereits, aber das Verfahren war bisher sehr kompliziert.