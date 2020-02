Mehrjahreshaushalt der EU: Michels Vorschlag liegt unter  Erwartung der Kommission, aber über Forderungen „sparsamer“ Länder

Michel will eine Ausgabenobergrenze von maximal 1.094,8 Milliarden Euro (bzw. 1,0948 Billionen Euro) für den gesamten Zeitraum, was 1,074% des europäischen BNE entspricht. Dieser Betrag liegt unter dem, was die Europäische Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte (1,114% des BNE). Auch das Europäische Parlament erachtet viel mehr für die Umsetzung der europäischen politischen Prioritäten für notwendig (1,3% des BNE). Der Betrag liegt allerdings über dem, was die "sparsamen" Mitgliedstaaten wie die Niederlande zu zahlen bereit sind. Sie halten an maximal 1,0 % des BNE fest.

Die Verhandlungen über den neuen Mehrjahreshaushalt ziehen sich seit Mai 2018 in die Länge. Michel hat die Staats- und Regierungschefs für kommenden Donnerstag nach Brüssel eingeladen, um ein Abkommen zu erzwingen.